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Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
207 980 руб. 
Начислим 3328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753620
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit
207 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
31

Описание товара Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit

Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit

Отзывы о товаре Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоттер струйный HP Designjet T650 (5HB10A), A0, 36", цветной, 914 мм, 2400x1200 dpi, USB, Gigabit - данный товар вы можете купить по цене 207980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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