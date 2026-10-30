Принтер лазерный Pantum BP2300, A4, монохромный, печ. до 22 стр/мин, 1200x1200 dpi, USB
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб.
В наличии
Код товара: 753613
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 810 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
5.65
Описание товара Принтер лазерный Pantum BP2300, A4, монохромный, печ. до 22 стр/мин, 1200x1200 dpi, USB
Принтер лазерный Pantum BP2300, A4, монохромный, печ. до 22 стр/мин, 1200x1200 dpi, USB
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Принтер лазерный Pantum BP2300, A4, монохромный, печ. до 22 стр/мин, 1200x1200 dpi, USB
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный Pantum BP2300, A4, монохромный, печ. до 22 стр/мин, 1200x1200 dpi, USB - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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