Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб.
В наличии
Код товара: 753610
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 080 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
5.68
Описание товара Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)
Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)
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Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)
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Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW) - купить по цене 9080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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