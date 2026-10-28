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Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 080 руб. 
В наличии
Код товара: 753610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)
9 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Вес, кг.
5.68

Описание товара Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)

Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)

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Характеристики
Бренд
Pantum
Описание
Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный PANTUM BP2300NW белый (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2300NW) - купить по цене 9080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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