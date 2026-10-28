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Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб. 
В наличии
Код товара: 753609
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)
9 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Вес, кг.
5.64

Описание товара Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)

Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)

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Характеристики
Бренд
Pantum
Описание
Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный PANTUM BP2307NW черный (A4, 22ppm, 1200dpi, 256Mb, WiFi, Lan, USB) (BP2307NW) - стоимость товара 9280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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