Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP122dw, А4, монохромный, печ. до до 29 стр./мин., 2400x (5620C001)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 930 руб.
В наличии
Код товара: 753606
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 930 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
8.5
Описание товара Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP122dw, А4, монохромный, печ. до до 29 стр./мин., 2400x (5620C001)
Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP122dw, А4, монохромный, печ. до до 29 стр./мин., 2400x (5620C001)
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Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP122dw, А4, монохромный, печ. до до 29 стр./мин., 2400x (5620C001)
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP122dw, А4, монохромный, печ. до до 29 стр./мин., 2400x (5620C001) - данный товар вы можете купить по цене 21930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер лазерный Canon i-SENSYS LBP122dw, А4, монохромный, печ. до до 29 стр./мин., 2400x (5620C001)