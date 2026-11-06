МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2730i (5525C002), A3, ч/б, печ. 30 стр/мин (А4) 15 стр/мин (А3)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
223 060 руб.
В наличии
Код товара: 753605
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
223 060 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
37
Описание товара МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2730i (5525C002), A3, ч/б, печ. 30 стр/мин (А4) 15 стр/мин (А3)
МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2730i (5525C002), A3, ч/б, печ. 30 стр/мин (А4) 15 стр/мин (А3)
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МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2730i (5525C002), A3, ч/б, печ. 30 стр/мин (А4) 15 стр/мин (А3)
МФУ лазерное Canon imageRUNNER 2730i (5525C002), A3, ч/б, печ. 30 стр/мин (А4) 15 стр/мин (А3) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 223060 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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