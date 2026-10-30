МФУ лазерное Ricoh IM 550F (418459), A4, ч/б, печ. до 55 стр/мин., скан. до 60 стр/мин. (ч/б) 40
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 540 руб.
В наличии
Код товара: 753598
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
148 540 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
37
Описание товара МФУ лазерное Ricoh IM 550F (418459), A4, ч/б, печ. до 55 стр/мин., скан. до 60 стр/мин. (ч/б) 40
МФУ лазерное Ricoh IM 550F (418459), A4, ч/б, печ. до 55 стр/мин., скан. до 60 стр/мин. (ч/б) 40
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МФУ лазерное Ricoh IM 550F (418459), A4, ч/б, печ. до 55 стр/мин., скан. до 60 стр/мин. (ч/б) 40
МФУ лазерное Ricoh IM 550F (418459), A4, ч/б, печ. до 55 стр/мин., скан. до 60 стр/мин. (ч/б) 40 - этот товар вы можете купить по цене 148540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерное Ricoh IM 550F (418459), A4, ч/б, печ. до 55 стр/мин., скан. до 60 стр/мин. (ч/б) 40