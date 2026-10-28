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Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 753594
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Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние , 753594

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
780 руб.  970 руб. 
В наличии
Код товара: 753594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние
780 руб. -20%
970 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
820

Описание товара Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : блок Причина уценки : замят угол ( проверен на стенде , работает )

Отзывы о товаре Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : блок Причина уценки : замят угол ( проверен на стенде , работает )
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Блок питания ExeGate 550W AB550 (EX282066RUS) хорошее состояние - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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