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Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 753578
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Характеристики

Бренд
NPC
Вес, кг.
3.9

Описание товара Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz

Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz

Отзывы о товаре Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz




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Характеристики
Бренд
NPC
Описание
Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz
Самовывоз
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Монитор NPC 23.8" MF2432 черный IPS LED 3ms 16:9 HDMI M/M 1500:1 300cd 178гр/178гр 1920x1080 144Hz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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