Монитор LG 31.5" 32UN880K-B черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000: (32UN880K-B.ARUZ)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 430 руб.
В наличии
Код товара: 753574
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
53 430 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
6.8
Описание товара Монитор LG 31.5" 32UN880K-B черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000: (32UN880K-B.ARUZ)
Монитор LG 31.5" 32UN880K-B черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000: (32UN880K-B.ARUZ)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Монитор LG 31.5" 32UN880K-B черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000: (32UN880K-B.ARUZ)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Графические планшеты, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор LG 31.5" 32UN880K-B черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000: (32UN880K-B.ARUZ) - стоимость товара 53430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор LG 31.5" 32UN880K-B черный IPS LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая HAS Piv 1000: (32UN880K-B.ARUZ)