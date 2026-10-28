Top.Mail.Ru
Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA: купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA:

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 
В наличии
Код товара: 753562
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA:
5 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dahua
Вес, кг.
2.99

Описание товара Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA:

Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA:

Отзывы о товаре Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA:




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Dahua
Описание
Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA:
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Dahua DHI-LM22-A220 21.45" FullHD(1920x1080), VA LED, 250 кд/м2, 144Гц, VGA HDMI, VESA: - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...