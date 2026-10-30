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Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб. 
Начислим 245 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753561
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd
15 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dahua
Вес, кг.
5.35

Описание товара Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd

Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd

Отзывы о товаре Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd




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Характеристики
Бренд
Dahua
Описание
Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Dahua 27" DHI-LM27-P301AY черный IPS LED 1ms 16:9 HDMI матовая HAS Piv 1000:1 250cd - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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