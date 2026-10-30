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Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
281 290 руб. 
Начислим 4501 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753544
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI
281 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dahua
Вес, кг.
3.5

Описание товара Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI

Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI

Отзывы о товаре Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI




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Характеристики
Бренд
Dahua
Описание
Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 75" Dahua DHI-LM75-S400 TFT IPS 3840x2160, 60 Гц, 350 кд/м?, 8 мс, 16:9, 1xVGA, 1xHDMI - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 281290 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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