Монитор 34" Asus VG34WQML5A VA 3440x1440, 250 Гц, 1 мс, 21:9, 400 кд/м?, HDMI 2.0 (90LM0BP1-B01E71)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб.
В наличии
Код товара: 753509
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
37 790 руб.
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Характеристики
Вес, кг.
10.8
Описание товара Монитор 34" Asus VG34WQML5A VA 3440x1440, 250 Гц, 1 мс, 21:9, 400 кд/м?, HDMI 2.0 (90LM0BP1-B01E71)
Монитор 34" Asus VG34WQML5A VA 3440x1440, 250 Гц, 1 мс, 21:9, 400 кд/м?, HDMI 2.0 (90LM0BP1-B01E71)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 34" Asus VG34WQML5A VA 3440x1440, 250 Гц, 1 мс, 21:9, 400 кд/м?, HDMI 2.0 (90LM0BP1-B01E71)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 34" Asus VG34WQML5A VA 3440x1440, 250 Гц, 1 мс, 21:9, 400 кд/м?, HDMI 2.0 (90LM0BP1-B01E71) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 37790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 34" Asus VG34WQML5A VA 3440x1440, 250 Гц, 1 мс, 21:9, 400 кд/м?, HDMI 2.0 (90LM0BP1-B01E71)