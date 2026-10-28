Монитор 32" Samsung ViewFinity S7 S70H VA 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, (LS32H700EAIXCI)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 080 руб.
В наличии
Код товара: 753506
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 080 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
8.4
Описание товара Монитор 32" Samsung ViewFinity S7 S70H VA 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, (LS32H700EAIXCI)
Монитор 32" Samsung ViewFinity S7 S70H VA 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, (LS32H700EAIXCI)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 32" Samsung ViewFinity S7 S70H VA 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, (LS32H700EAIXCI)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 32" Samsung ViewFinity S7 S70H VA 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, (LS32H700EAIXCI) – стоимость товара 26080 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 32" Samsung ViewFinity S7 S70H VA 3840x2160, 60 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, (LS32H700EAIXCI)