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Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474)
12 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
7.3

Описание товара Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474)

Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474)

Отзывы о товаре Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 31.5" ExeGate SmartView ES3207TA IPS 2560x1440, 75 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI (299474) – стоимость товара 12070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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