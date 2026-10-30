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Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 290 руб. 
Начислим 1285 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753469
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371)
80 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Вес, кг.
12.1

Описание товара Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371)

Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371)

Отзывы о товаре Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371)




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Характеристики
Бренд
Asus
Описание
Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 31.5" Asus ROG Strix XG32UCDS QD-OLED 3840x2160, 165 Гц, 0.03 мс, 16:9, 10 (90LM0B50-B01371) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 80290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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