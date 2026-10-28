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Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753463
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort
18 990 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort

Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort

Отзывы о товаре Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort




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Характеристики
Бренд
AOC
Описание
Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 31.5" AOC CQ32G4VE Fast VA 2560x1440, 180 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, DisplayPort - стоимость товара 18990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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