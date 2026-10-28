Монитор 27" Гравитон МН27А IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, D (ЕЦРТ.467846.001-03)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 753458
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Характеристики
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор 27" Гравитон МН27А IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, D (ЕЦРТ.467846.001-03)
Монитор 27" Гравитон МН27А IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, D (ЕЦРТ.467846.001-03)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" Гравитон МН27А IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, D (ЕЦРТ.467846.001-03)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 27" Гравитон МН27А IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, D (ЕЦРТ.467846.001-03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Монитор 27" Гравитон МН27А IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, D (ЕЦРТ.467846.001-03)