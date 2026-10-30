Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 (LS27FG502SIXCI)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 360 руб.
В наличии
Код товара: 753439
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 360 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 (LS27FG502SIXCI)
Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 (LS27FG502SIXCI)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 (LS27FG502SIXCI)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 (LS27FG502SIXCI) - по цене 35360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 27" Samsung Odyssey G5 G50SF QD-OLED 2560x1440, 180 Гц, 0.03 мс, 16:9, 200 (LS27FG502SIXCI)