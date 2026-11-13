Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 430 руб.
В наличии
Код товара: 753400
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 430 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, кг.
7
Описание товара Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI
Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Купить Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI - по цене 35430 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 27" iiyama XUB2797UHSNP-B1 IPS 4K 3840x2160, 60 Гц, 4 мс, 16:9, 350 кд/м?, HDMI