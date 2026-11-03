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Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort

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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 900 руб. 
Начислим 271 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753399
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort
16 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Iiyama
Вес, кг.
9.1

Описание товара Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort

Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort

Отзывы о товаре Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort




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Характеристики
Бренд
Iiyama
Описание
Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" iiyama XUB2797QSU-B2 IPS 2560x1440, 100 Гц, 1 мс, 16:9, 300 кд/м?, HDMI, DisplayPort - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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