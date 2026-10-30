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Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб. 
Начислим 236 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753396
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS)
14 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Вес, кг.
7

Описание товара Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS)

Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS)

Отзывы о товаре Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS)




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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Описание
Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" HP 527sw IPS 1920x1080, 100 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, VGA, антибликов (94F46AS) - купить по цене 14720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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