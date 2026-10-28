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Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753363
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS)
6 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, кг.
5

Описание товара Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS)

Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS)

Отзывы о товаре Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" ExeGate SmartView ES2707A IPS 1920x1080, 75 Гц, 5 мс, 16:9, 250 кд/м2, 1xH (EX294430RUS) - этот товар вы можете купить по цене 6820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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