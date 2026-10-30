Монитор 27" Dell U2725QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, DP 1.4, DP Out
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 430 руб.
В наличии
Код товара: 753334
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
71 430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
10.5
Описание товара Монитор 27" Dell U2725QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, DP 1.4, DP Out
Монитор 27" Dell U2725QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, DP 1.4, DP Out
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 70 820 руб.17705 руб. в СплитМонитор Samsung 40" S40FG756EI 1000R
-
В наличииЦена 73 310 руб.18328 руб. в СплитМонитор Philips 27" 27E3U7903
-
В наличииЦена 74 560 руб.18640 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49C950UAI 1000R
-
В наличииЦена 74 780 руб.18695 руб. в СплитМонитор Samsung 34" S34DG852SI 1800R
-
В наличииЦена 77 350 руб.19338 руб. в СплитМонитор MSI 34,18" MPG 341CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3DD04T-036)
-
В наличииЦена 78 760 руб.19690 руб. в СплитМонитор Samsung 49" S49FG916EI 1000R
-
В наличииЦена 79 990 руб.19998 руб. в СплитМонитор MSI 49" MPG 491CQP QD-OLED 1800R (9S6-3FA84T-034)
-
В наличииЦена 84 370 руб.21093 руб. в СплитМонитор MSI 31,5" MAG 321UPX QD-OLED (9S6-3DD39T-032)
-
В наличииЦена 86 260 руб.21565 руб. в СплитМонитор Dell 31,6" S3225QC
-
В наличииЦена 87 020 руб.21755 руб. в СплитМонитор Acer Predator 26,5'' X27UF3bmiipruzx (UM.GXXCD.301)
-
В наличииЦена 89 050 руб.22263 руб. в СплитМонитор MSI 49" MPG 491CQPX QD-OLED 1800R (9S6-3FA84T-022)
-
В наличииЦена 100 380 руб.25095 руб. в СплитМонитор Acer Predator 49'' X49Xbmipphuzx 1800R (UM.SXXCD.X01)
Монитор 27" Dell U2725QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, DP 1.4, DP Out
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор 27" Dell U2725QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, DP 1.4, DP Out - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 71430 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор 27" Dell U2725QE IPS 3840x2160, 120 Гц, 5 мс, 16:9, 450 кд/м?, HDMI 2.1, DP 1.4, DP Out