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Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 180 руб. 
В наличии
Код товара: 753322
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4
8 180 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dahua
Вес, кг.
4.74

Описание товара Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4

Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4

Отзывы о товаре Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4




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Характеристики
Бренд
Dahua
Описание
Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" Dahua DHI-LM27-A221Y IPS 1920x1080, 144 Гц, 1 мс (MPRT), 16:9, 250 кд/м?, VGA, HDMI 1.4 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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