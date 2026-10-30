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Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort
12 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BLOODY
Вес, кг.
4.8

Описание товара Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort

Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort

Отзывы о товаре Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Описание
Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор 27" BLOODY MN270Q IPS 2560x1440, 200 Гц, 5 мс, 16:9, 300 кд/м?, 2xHDMI, 2xDisplayPort - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 12910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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