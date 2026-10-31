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Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 710 руб. 
Начислим 2700 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753110
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2)
168 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Crucial
Вес, г.
21

Описание товара Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2)

Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2)

Отзывы о товаре Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2)




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Характеристики
Бренд
Crucial
Описание
Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Micron, DDR5, 32GB (1x32GB), 6400 MHz, CL52, RDIMM (MTC20F2085S1RC64BD2) - стоимость товара 168710 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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