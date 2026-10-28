Оперативная память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom RGB CL30 (PVVR516G60C30) (retail)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 780 руб.
В наличии
Код товара: 753109
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 780 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom RGB CL30 (PVVR516G60C30) (retail)
Оперативная память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom RGB CL30 (PVVR516G60C30) (retail)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 640 руб.6410 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
-
В наличииЦена 25 910 руб.6478 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 2x16Gb 3200MHz (PVS432G320C6K)
-
В наличииЦена 25 950 руб.6488 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper Steel, DDR4, 32GB (1x32 GB), 26...
-
В наличииЦена 26 570 руб.6643 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 HPE 16Gb 2666MHz (835955-B21)
-
В наличииЦена 26 570 руб.6643 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLA...
-
В наличииЦена 26 740 руб.6685 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C8S)
-
В наличииЦена 26 990 руб.6748 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVSR432G320C8K)
-
В наличииЦена 27 160 руб.6790 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 32GB DDR4 3200 U-DIMM XPG SPECTRIX D35...
-
В наличииЦена 27 520 руб.6880 руб. в СплитМодуль памяти ТМИ SO-DIMM-AMk32 8ГБ DDR4-3200
-
В наличииЦена 27 520 руб.6880 руб. в СплитОперативная память ТМИ, 8Gb, DDR4, 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM
-
В наличииЦена 27 600 руб.6900 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 32GB 3200 SO-DIMM (AD4S320032G22-...
-
В наличииЦена 27 740 руб.6935 руб. в СплитОперативная память 16Gb UDIMM DDR5 Crucial (PC5-38400, 5600, CL...
Оперативная память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom RGB CL30 (PVVR516G60C30) (retail)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom RGB CL30 (PVVR516G60C30) (retail) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26780 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom RGB CL30 (PVVR516G60C30) (retail)