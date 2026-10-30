Оперативная память Kingston, DDR4, 16GB (1x16 GB), 2400 MHz, CL17, SO-DIMM (KVR24S17S8/16)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 860 руб.
В наличии
Код товара: 753095
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 860 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Kingston, DDR4, 16GB (1x16 GB), 2400 MHz, CL17, SO-DIMM (KVR24S17S8/16)
Оперативная память Kingston, DDR4, 16GB (1x16 GB), 2400 MHz, CL17, SO-DIMM (KVR24S17S8/16)
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Оперативная память Kingston, DDR4, 16GB (1x16 GB), 2400 MHz, CL17, SO-DIMM (KVR24S17S8/16)
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Оперативная память Kingston, DDR4, 16GB (1x16 GB), 2400 MHz, CL17, SO-DIMM (KVR24S17S8/16) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 11860 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston, DDR4, 16GB (1x16 GB), 2400 MHz, CL17, SO-DIMM (KVR24S17S8/16)