Оперативная память Patriot Viper Gaming RGB Series, DDR4 (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с (PVSR416G320C6K)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 940 руб.
В наличии
Код товара: 753091
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 940 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Patriot Viper Gaming RGB Series, DDR4 (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с (PVSR416G320C6K)
Оперативная память Patriot Viper Gaming RGB Series, DDR4 (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с (PVSR416G320C6K)
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Оперативная память Patriot Viper Gaming RGB Series, DDR4 (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с (PVSR416G320C6K)
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Оперативная память Patriot Viper Gaming RGB Series, DDR4 (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с (PVSR416G320C6K) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper Gaming RGB Series, DDR4 (2x8GB), 3200 MHz, CL16, с (PVSR416G320C6K)