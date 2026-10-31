Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором (NTSHD4P32SP-16K)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
В наличии
Код товара: 753090
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 270 руб.
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором (NTSHD4P32SP-16K)
Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором (NTSHD4P32SP-16K)
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Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором (NTSHD4P32SP-16K)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором (NTSHD4P32SP-16K) - этот товар вы можете купить по цене 12270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Netac Shadow III, DDR4, (1x16GB), 3200 MHz, CL16, с радиатором (NTSHD4P32SP-16K)