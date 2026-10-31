Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб.
В наличии
Код товара: 753085
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 260 руб.
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)
Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)
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Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)