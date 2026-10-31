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Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 260 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753085
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)
11 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)

Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)

Отзывы о товаре Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Описание
Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память ExeGate, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, DIMM, OEM (EX297690RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11260 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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