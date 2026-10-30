Модуль памяти Kingmax DDR3 2Gb 1600MHz 2048/1600 RTL PC3-12800 SO-DIMM 204-pin (KM-SD3-1600-2GS)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
190 руб.
В наличии
Код товара: 753081
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
190 руб.
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Характеристики
Вес, г.
25
Описание товара Модуль памяти Kingmax DDR3 2Gb 1600MHz 2048/1600 RTL PC3-12800 SO-DIMM 204-pin (KM-SD3-1600-2GS)
Модуль памяти Kingmax DDR3 2Gb 1600MHz 2048/1600 RTL PC3-12800 SO-DIMM 204-pin (KM-SD3-1600-2GS)
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Модуль памяти Kingmax DDR3 2Gb 1600MHz 2048/1600 RTL PC3-12800 SO-DIMM 204-pin (KM-SD3-1600-2GS)
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Модуль памяти Kingmax DDR3 2Gb 1600MHz 2048/1600 RTL PC3-12800 SO-DIMM 204-pin (KM-SD3-1600-2GS) - купить по цене 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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