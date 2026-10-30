Оперативная память Samsung SODIMM DDR5 16Gb 4800 MHz PC5-38400 (111367)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 480 руб.
В наличии
Код товара: 753079
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 480 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Samsung SODIMM DDR5 16Gb 4800 MHz PC5-38400 (111367)
Оперативная память Samsung SODIMM DDR5 16Gb 4800 MHz PC5-38400 (111367)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung SODIMM DDR5 16Gb 4800 MHz PC5-38400 (111367)
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Оперативная память Samsung SODIMM DDR5 16Gb 4800 MHz PC5-38400 (111367) - купить по цене 27480 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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