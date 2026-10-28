Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 3200 MHz, CL22 (M378A1G44AB0-CWE)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 270 руб.
В наличии
Код товара: 753076
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 3200 MHz, CL22 (M378A1G44AB0-CWE)
Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 3200 MHz, CL22 (M378A1G44AB0-CWE)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Crucial 8Gb 3200MHz (CT8G4DFRA32A)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитОперативная память Crucial Premier, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200 MHz,...
-
В наличииЦена 9 120 руб.2280 руб. в СплитОперативная память QUMO, DDR4, 16GB (1x16 GB), 3200 MHz, CL22, S...
-
В наличииЦена 9 150 руб.2288 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 ExeGate Value 16Gb 2400MHz pc-19200 (EX2...
-
В наличииЦена 9 160 руб.2290 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32N22S8/8)
-
В наличииЦена 9 580 руб.2395 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Apacer 16Gb 2666MHz (AS16GGB26CQYBGH/ES....
-
В наличииЦена 9 680 руб.2420 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32N22S6/8)
-
В наличииЦена 9 800 руб.2450 руб. в СплитОперативная память Apacer, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666 MHz, CL19, ...
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb 3200MHz (PVE248G320C8)
-
В наличииЦена 9 860 руб.2465 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8GB 3200MHz (KF432C16BB/8)
-
В наличииЦена 10 060 руб.2515 руб. в СплитОперативная память Indilinx DDR4 SO-DIMM 16Gb 3200MHz (IND-ID4N3...
-
В наличииЦена 10 170 руб.2543 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Kingston 8Gb 3200MHz (KVR32S22S8/8)
Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 3200 MHz, CL22 (M378A1G44AB0-CWE)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 3200 MHz, CL22 (M378A1G44AB0-CWE) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Samsung, DDR4, 8Gb (1x8 GB), 3200 MHz, CL22 (M378A1G44AB0-CWE)