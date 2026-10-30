Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
135 160 руб.
В наличии
Код товара: 753071
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
135 160 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
110
Описание товара Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)
Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)
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Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K) - купить по цене 135160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Patriot Viper (2x32 Gb), 6000 MHz, CL30, DIMM, радиатор, черный (PVV564G600C30K)