Память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom Black CL30 (PVV516G60C30) (retail)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 230 руб.
В наличии
Код товара: 753066
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 230 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
50
Описание товара Память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom Black CL30 (PVV516G60C30) (retail)
Память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom Black CL30 (PVV516G60C30) (retail)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 990 руб.6248 руб. в СплитПамять оперативная A-Data 16GB DDR5 4800 SO-DIMM (AD5S480016G-S)
-
В наличииЦена 25 030 руб.6258 руб. в СплитОперативная память Kingston, DDR4, 8GB (1x8GB), 3200MHz, CL22, E...
-
В наличииЦена 25 130 руб.6283 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MH...
-
В наличииЦена 25 130 руб.6283 руб. в СплитПамять оперативная Patriot DDR5 16GB 5600MHz Signature Premium (...
-
В наличииЦена 25 280 руб.6320 руб. в СплитПамять ACER DDR5 DIMM 16Gb UD200 (PC44800, 5600MHz, CL46, 1.1V, ...
-
В наличииЦена 25 280 руб.6320 руб. в СплитПамять оперативная Foxline DIMM 16GB 5600 DDR5 (FL5600D5U46-16G)
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитОперативная память DDR5 Patriot 16GB DDR5-4800 (PSD516G480081)
-
В наличииЦена 25 320 руб.6330 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 32Gb 2666MHz (PSD432G2...
-
В наличииЦена 25 390 руб.6348 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Samsung 32Gb 3200MHz (M378A4G43AB2-CWED0...
-
В наличииЦена 25 430 руб.6358 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3200MHz (PVS432G320C6)
-
В наличииЦена 25 440 руб.6360 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 16GB 5600MHz (AD5S560016G-S)
-
В наличииЦена 25 640 руб.6410 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston 16GB 5600MHz DIMM (KVR56U46BS8-...
Память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom Black CL30 (PVV516G60C30) (retail)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
Память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom Black CL30 (PVV516G60C30) (retail) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 26230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память DDR 5 DIMM 16Gb 6000Mhz, PATRIOT Viper Venom Black CL30 (PVV516G60C30) (retail)