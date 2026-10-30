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Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32)

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 630 руб. 
Начислим 1019 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753064
Доставка в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32)
63 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Вес, г.
145

Описание товара Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32)

Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32)

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Описание
Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Kingston Fury B (2x16Gb), 6000MHz, CL36, DIMM, с радиаторами (KF560C36BWE2AK2-32) - стоимость товара 63630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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