Накопитель SSD 2.5" 4TB 3D QLC ExeGate NextPro+ UV500QS4TB (SATA-III, 3D QLC)
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 550 руб.
В наличии
Код товара: 753047
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
32 550 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
41
Описание товара Накопитель SSD 2.5" 4TB 3D QLC ExeGate NextPro+ UV500QS4TB (SATA-III, 3D QLC)
Накопитель SSD 2.5" 4TB 3D QLC ExeGate NextPro+ UV500QS4TB (SATA-III, 3D QLC)
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Накопитель SSD 2.5" 4TB 3D QLC ExeGate NextPro+ UV500QS4TB (SATA-III, 3D QLC)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD 2.5" 4TB 3D QLC ExeGate NextPro+ UV500QS4TB (SATA-III, 3D QLC) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 32550 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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