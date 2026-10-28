Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 360 руб.
В наличии
Код товара: 753043
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
76 360 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.5" VA 960Gb Mixed Use SATA 6Gb HS SSD v2 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 76360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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