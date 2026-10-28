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SSD Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 340 руб. 
Начислим 374 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753037
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs
23 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs

Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs




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Характеристики
Бренд
NETAC
Описание
Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac NV3000 2Tb [NT01NV3000Q-2T0-E4X] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 3D NAND, 3000/2100MBs - по цене 23340 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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