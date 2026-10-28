Твердотельный накопитель SSD M.2 2242 Netac 512Gb NV30ES Series NT01NV30ES-512-E4X (PCI-E 3x4, up
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 480 руб.
В наличии
Код товара: 753030
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 480 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
55
Описание товара Твердотельный накопитель SSD M.2 2242 Netac 512Gb NV30ES Series NT01NV30ES-512-E4X (PCI-E 3x4, up
Твердотельный накопитель SSD M.2 2242 Netac 512Gb NV30ES Series NT01NV30ES-512-E4X (PCI-E 3x4, up
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Твердотельный накопитель SSD M.2 2242 Netac 512Gb NV30ES Series NT01NV30ES-512-E4X (PCI-E 3x4, up
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный накопитель SSD M.2 2242 Netac 512Gb NV30ES Series NT01NV30ES-512-E4X (PCI-E 3x4, up - стоимость товара 9480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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