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SSD Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 600 руб. 
Начислим 1354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 753029
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D
84 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D

Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Описание
Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 Viper 4.0Tb VP593 Series PV593P4TbM28H (PCI-E 5.0 x4, up to 14000/13000MBs, 3D – стоимость товара 84600 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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