Накопитель SSD QUMO Novation 3D, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/540
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 753018
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 750 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD QUMO Novation 3D, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/540
Накопитель SSD QUMO Novation 3D, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/540
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NE-256)
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 256Gb (NX-256)
-
В наличииЦена 4 560 руб.1140 руб. в СплитТвердотельный накопитель KingSpec SSD 256GB M.2 2280 PCIe 3.0 x4...
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro Series 256Gb (NT01N930E-256G-E4X)
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитНакопитель SSD KingSpec 256Gb M.2 (NX-256 2280)
-
В наличииЦена 4 680 руб.1170 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4U 256Gb (AP256GAS2280P4U-1)
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS2280P4 256Gb (AP256GAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power P34A60 256Gb (SP256GBP34A60M28)
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитНакопитель SSD Hikvision E1000 Series (256Gb (HS-SSD-E1000/256G)
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx M.2 256Gb (IND-4XN80S256GX)
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитНакопитель SSD Digma PCI-E x4 256Gb (DGSM3256GS33T)
-
В наличииЦена 4 940 руб.1235 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 250Gb NV3000 Series (NT01NV3000-250-E4X)
Накопитель SSD QUMO Novation 3D, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/540
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD QUMO Novation 3D, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/540 - купить по цене 4750 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD QUMO Novation 3D, 240Gb, SATA III, 2.5", R/W 560/540