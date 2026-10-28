Твердотельный диск 2TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 280 руб.
В наличии
Код товара: 753007
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
35 280 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Вес, г.
60
Описание товара Твердотельный диск 2TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]
Твердотельный диск 2TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Твердотельный диск 2TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Твердотельный диск 2TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s] – стоимость товара 35280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Твердотельный диск 2TB Samsung 990, M.2, PCI-E 4.0 x4, V-NAND TLC [R/W - 7150/6450 MB/s]