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SSD Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250 купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752996
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250
3 590 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMD
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250

Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250

Отзывы о товаре Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250




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Характеристики
Бренд
AMD
Описание
Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD AMD Radeon R3MP30120G8, 120Gb, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, R/W 1800/1250 - этот товар вы можете купить по цене 3590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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