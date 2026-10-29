Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
В наличии
Код товара: 752992
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 640 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM
Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 256GB P320 (P320P256GM28)
-
В наличииЦена 5 390 руб.1348 руб. в СплитНакопитель SSD Exegate NextPro 2.5" 480GB UV500TS480 (SATA-III, ...
-
В наличииЦена 5 520 руб.1380 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитНакопитель SSD Indilinx SATA III 512Gb (IND-S325S512GX)
-
В наличииЦена 5 740 руб.1435 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS340 480Gb (AP480GAS340G-1)
-
В наличииЦена 5 830 руб.1458 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 5 830 руб.1458 руб. в СплитНакопитель SSD AMD SATA III 480Gb (R5SL480G)
-
В наличииЦена 5 850 руб.1463 руб. в СплитНакопитель SSD Kingspec SATA III 512Gb (P3-512)
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитНакопитель SSD Hikvision SATA-III 480Gb (HS-SSD-WAVE(S) 480G)
-
В наличииЦена 6 080 руб.1520 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X)
-
В наличииЦена 6 180 руб.1545 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM – стоимость товара 5640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM