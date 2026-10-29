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SSD Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752992
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM
5 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM

Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM

Отзывы о товаре Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Описание
Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель Intel Pro 5450S SSD M.2 80mm, 256GB (SSDSCKKF256G8H) OEM – стоимость товара 5640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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