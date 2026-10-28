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SSD Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 040 руб. 
Начислим 385 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 752991
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый
24 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Вес, г.
43

Описание товара Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый

Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый




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Характеристики
Бренд
Kingston
Описание
Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingston USB3.2 Gen2 1TB SPSD/1TB серебристый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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