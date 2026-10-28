Накопитель SSD KingDian G38 256Gb [G38 NVME M.2-256GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2400/1100MBs, NVMe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 752990
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Характеристики
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD KingDian G38 256Gb [G38 NVME M.2-256GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2400/1100MBs, NVMe
Накопитель SSD KingDian G38 256Gb [G38 NVME M.2-256GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2400/1100MBs, NVMe
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Накопитель SSD KingDian G38 256Gb [G38 NVME M.2-256GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2400/1100MBs, NVMe
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Накопитель SSD KingDian G38 256Gb [G38 NVME M.2-256GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2400/1100MBs, NVMe - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Накопитель SSD KingDian G38 256Gb [G38 NVME M.2-256GB] M.2 2280, PCI-E 3.0 x4, 2400/1100MBs, NVMe